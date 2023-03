‘BBB 23’: Larissa fala sobre discurso de Tadeu, choro de Dania e eliminações de Guimê e Cara de Sapato

Durante podcast, sister afirmou que já passou por situações parecidas com a da mexicana

Reprodução/Globo Além de Larissa, outros eliminados da 23ª edição comentaram sobre o caso



A ex-BBB Larissa Santos opinou sobre a expulsão de MC Guimê e Cara de Sapato do “Big Brother Brasil 23”. Durante participação no podcast “BBB Tá On”, a catarinense revelou que ficou aflita com o choro de Dania durante as eliminações, mas elogiou a postura e apoio do apresentador Tadeu Schmdit e das outras participantes. “A gente, mulher, já viveu muito isso, todos os dias. Eu já passei por relacionamentos e casos desse tipo. É muito difícil entender que a gente não tem culpa. A tendência da vítima é achar que é culpada, né? Começa a pensar que poderia ter feito isso, ‘eu falei certa coisa'”, refletiu. “Enfim, a nossa tendência é ter culpa. Mas achei muito legal ontem, quando o Tadeu entra no ao vivo e fala para ela, [Dania] porque ele viu o desespero, né? Na hora que ela estava chorando me deu uma aflição. Não, não é sua culpa. As meninas estavam ali, todo mundo dando esse apoio para ela. O Tadeu ter entrado e falado para ela que é coisa fora do jogo foi importante”, opinou.

Outros participantes do reality show também opinaram sobre a saída do cantor e do lutador do “BBB 23”. O médico e apresentador Fred Nicácio condenou as atitudes de Guimê e Sapato em pronunciamento nas redes sociais. “O corpo da mulher não é público. Não é não. A culpa nunca é da vítima. Minha solidariedade a todas as mulheres do Brasil, do México e do mundo”, escreveu. Marília “Cabrita” Miranda, a primeira eliminada da edição, parabenizou a equipe do programa pela atitude. “Sempre acreditei no BBB e por isso sempre sonhei em estar lá… Sei da seriedade e do profissionalismo de toda a produção. Parabéns pelo posicionamento acertado do programa. O Brasil queria um posicionamento e teve”, disse. “Edição jogou luz sobre um tema que precisa ser debatido com seriedade”, argumentou a sister Tina Calamba.

Confira a repercussão:

Como comunicadora e mulher me coloco na responsabilidade de deixar aqui minha posição. A edição de hoje amplificou mais vozes e jogou luz sobre um tema que precisa ser debatido com seriedade. — Tina Calamba 💎 (@tinacalamba) March 17, 2023

O corpo da mulher não é público.

Não é não.

A culpa nunca é da vitima.

Minha solidariedade a todas as mulheres do Brasil, do México e do mundo. Axé! — Fred Nicácio 🤴🏾 (@NicacioFred) March 17, 2023