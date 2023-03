Dania Mendez deixa o ‘BBB 23’ após polêmica com Cara de Sapato e MC Guimê

A produção do programa pediu para que a mexicana arrumasse suas malas e se despedisse da casa

Reprodução/Globo Dania Mendez se despediu do 'BBB 23' nesta sexta-feira, 17



Dania Mendez deixou o “BBB 23” nesta sexta-feira, 17. A produção pediu no início da tarde para que a mexicana arrumasse suas malas e se preparasse para a despedida. A saída de Dania acontece horas depois da expulsão de Cara de Sapato e MC Guimê por importunação sexual contra a visitante. “Obrigada a todos. Vocês são seres lindos, que tudo isso fique no jogo, que todos os problemas e todas as brigas fiquem aqui, porque lá fora temos uma vida linda”, disse a mexicana em sua despedida. Ela também aproveitou a oportunidade para dar um conselho aos participantes do “BBB 23”: “Que isso fique aqui. Levem o melhor de cada pessoa, o mais bonito. O ruim fica aqui. E que ganhe o melhor. Aproveitem isso aqui. Eu vou seguir com o meu programa com minha outra família. Eu tenho uma família nova brasileira. Estou muito feliz”.

A influenciadora entrou no programa na última quarta-feira, 15, graças a uma dinâmica envolvendo um intercâmbio com o “La Casa dos Famosos”. A ex-BBB Key Alves foi a escolhida para participar do reality mexicano. “Infelizmente, o intercâmbio terminou, foi uma experiência incrível. Dania ficará feliz como todo esse carinho”, publicou o perfil da mexicana. Na festa do líder, o lutador de MMA tentou beijá-la à força e a imobilizou na cama, enquanto o cantor de funk foi filmando passando a mão no bumbum da sister. Em sua versão sobre o caso, Dania disse que estava bêbada e que não viu maldade nas ações dos brothers, mas reconheceu que tudo a pegou de surpresa. À Jovem Pan, a Polícia Civil do Rio de Janeiro confirmou a abertura de um inquérito contra MC Guimê e Antônio Cara de Sapato pela Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM) de Jacarepaguá para apurar o crime de importunação sexual. “Diligências estão em andamento para apurar a conduta dos envolvidos”, informou a polícia em nota.