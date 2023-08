Bebê de ‘Boa Sorte, Charlie’, Mia Talerico surpreende fãs com foto de primeiro dia no ensino médio

Atriz de 15 anos compartilha regularmente fotos com amigos e familiares nas redes sociais

Reprodução/Instagram/@miatalerico Mia Talerico nasceu em 2008



A atriz Mia Talerico postou uma foto de seu primeiro dia no ensino médio. Conhecida por sua participação na série ‘Boa Sorte, Charlie’, a adolescente interpretava a bebê Charlie Duncan, que era a principal figura da série. Atualmente, ela tem 15 anos e se distanciou do mundo da atuação. Na vida profissional, Mia não se dedicou a projetos conhecidos nos últimos anos, mas faz aparições públicas em eventos de lançamento de marcas, filmes e séries. Nas redes sociais, Talerico compartilha imagens do seu dia a dia ao lado de familiares e amigos e as fotos impressionam os internautas. “Pessoal, acho que estamos ficando velhos”, comentou um perfil. “Lembro de te assistir na televisão quando ainda era pequena”, disse outro. Alguns seguidores pedem novos episódios da série da Disney que revelou ‘Mia Talarico’. A atriz Bridgit Mendler, que fazia o papel da irmã de Charlie, também se distanciou da televisão e hoje finaliza um doutorado em direito, nos Estados Unidos.

