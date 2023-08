Cacau Protásio rebate polêmica com roteirista do ‘Vai Que Cola’: ‘Não tenho o poder de demitir ninguém’

André Gabeh foi demitido do programa e afirmou que elenco não estava suficientemente satisfeito com seus textos

Reprodução/Multishow Cacau Protasio faz parte do elenco de 'Vai Que Cola'



A atriz Cacau Protásio se pronunciou sobre as polêmicas envolvendo a demissão do roteirista André Gabeh do programa “Vai Que Cola“, do Multishow. Gabeh anunciou a sua demissão nas redes sociais no início do mês de agosto. Logo em seguida, surgiram rumores de que a saída poderia indicar uma possível crise entre os produtores e intérpretes. Protásio negou desentendimentos com a equipe. “Como qualquer outro funcionário da empresa, eu não tenho o poder de demitir e nem de admitir ninguém. São empresas grandes, só elas podem tomar qualquer decisão em relação ao assunto. “Eu jamais ‘tirei’ trabalho de ninguém, pelo contrário, além de atriz sou empresária e emprego diversos funcionários em minhas lojas. Quem convive comigo sabe o quanto eu respeito e trato todos que estão a minha volta com igualdade, e muito respeito. Eu lamento muito pelas demissão de qualquer pessoa”, escreveu a estrela de “Avenida Brasil”.

No texto original de Gabeh, ele se despediu das empresas vinculadas ao programa humorístico, mas deixou uma observação sobre os colegas de elenco. “A Globo, o Multishow e a Fábrica semrpe foram exemplares comigo, mas apesar dos elogios que me faziam, o elenco não estava satisfeito com o que eu escrevia. Eles têm todo o direito de não gostar. Em uma relação profissional, para as coisas darem certo, tem que funcionar para todos”, escreveu. Posteriormente, o roteirista e também ex-BBB afirmou que seus textos não possuíam viés político, militante ou ativista. Ele aproveitou o momento para defender a greve de roteiristas que acontece em Hollywood desde maio deste ano.

Confira os pronunciamentos: