The Weeknd anuncia venda extra de shows no Brasil; saiba como comprar

Cantor vem ao país para apresentações no Rio de Janeiro e em São Paulo, nos dias 7, 10 e 11 de outubro

Reprodução/YouTube The Weeknd



Os shows do cantor The Weeknd estão novamente disponíveis para compra na plataforma oficial do evento. Após esgotar três datas no Brasil, todos os setores do espetáculo do artista canadense estão com vaga extra, com exceção para a área da pista premium. The Weeknd vem ao país em outubro deste ano para shows no Allianz Parque, (10 e 11/10) e no Estádio Nilton Santos (07/10). A sequência de apresentações em terras brasileiras fazem parte da turnê “After Hours Til Dawn”, que promove os álbuns After Hours e Dawn FM. Os interessados podem adquirir entradas na plataforma oficial da Eventim, com valores que vão de R$ 230 a R$ 650. A tour do cantor tem sido elogiada pelos investimentos visuais e a produção do palco extenso, que atingirá grande parte do gramado dos estádios. Esta será a segunda apresentação de Abel Tesfaye no país. Na primeira, ele se apresentou na edição de 2017 do festival Lollapalooza Brasil.