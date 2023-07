Belo quitou dívida milionária? Denilson se manifesta após post de jornalista viralizar

Atrito com o ex-jogador começou após o cantor deixar o grupo de pagode Soweto para seguir carreira solo

O ex-jogador Denilson se manifestou nesta quarta-feira, 12, após ser divulgado que o cantor Belo quitou a dívida que rendeu uma briga judicial de 22 anos. Estima-se que o valor devido é superior a R$ 7 milhões. De acordo com o jornalista Leo Dias, a equipe do pagodeiro afirmou que houve um acordo e que o assunto foi finalmente resolvido. A Jovem Pan entrou em contato com a assessoria de Belo para confirmar a informação, mas ainda não obteve retorno. Denilson, por outro lado, disse no Twitter que o assunto não foi encerrado: “Em relação as últimas notícias divulgadas sobre o caso com o cantor Belo, o que posso afirmar é que ambas as partes estão empenhadas em encontrar uma solução e tão logo o assunto esteja 100% resolvido, me manifestarei. Ainda não está”.

Denilson procurou a Justiça quando o marido de Gracyanne Barbosa decidiu deixar o Soweto no início do ano 2000 e seguir carreira solo. Na época, o grupo de pagode que se popularizou com Belo como vocalista era gerenciado pelo ex-jogador. Em 2004, o cantor foi condenado a pagar uma indenização ao atual comentarista da Band por quebra de contrato. O artista, no entanto, não pagou o atleta, que por diversas vezes o cobrou publicamente. Na últimas duas décadas, a Justiça chegou a determinar o bloqueio e a penhora de bens e cachês recebidos pelo cantor. A briga voltou à tona após Denilson entrar com um pedido judicial para que o prêmio do cantor no quadro “Dança dos Famosos”, do “Domingão com Huck”, fosse bloqueado. A solicitação foi acatada, mas o dono do hit Intriga da Oposição não venceu a competição.