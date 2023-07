Gracyanne Barbosa leva marmita e recusa comida em festa de Luciano Huck

Influenciadora fitness foi ao evento de encerramento do ‘Dança dos Famosos’ junto com o marido, Belo

Reprodução/Instagram/graoficial Gracyanne Barbosa levou sua própria comida para festa de Luciano Huck



A influenciadora Gracyanne Barbosa foi uma das convidadas para a festa que aconteceu na mansão de Luciano Huck neste domingo, 2, após a final da “Dança dos Famosos”. A ex-dançarina do Tchakabum compareceu ao evento acompanhada do marido, o cantor Belo, que participou da competição do “Domingão com Huck” na qual Priscila Fantin saiu como campeã. O que chamou a atenção é que Gracyanne foi preparada para não comer e beber nada oferecido na festa. Nos stories do Instagram, ela mostrou que estava levando sua marmita e sua garrafinha de água para o evento. “Sabe, gente, me convidem para festas porque eu sou aquela convidada que não gasta nada. Eu levo minha própria comida e minha própria água. Não gasto nada na sua festa, não dou prejuízo nenhum. Pode me chamar (risos)”, brincou a influenciadora fitness. Antes da festa, Gracyanne malhou e por volta das 14h30 comeu vários ovos cozidos. Um seguidor questionou a artista sobre seu estilo de vida regrado: “Você não acha que deveria aproveitar mais o final de semana?”. A mulher de Belo logo respondeu: “Mas quem disse que não aproveito? Eu aproveito e muito, mas do meu jeito! Assim como você aproveita do seu e está tudo bem. São escolhas para a vida… só quem vive sabe o que é melhor, o que tem que fazer, como fazer”.