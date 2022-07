Ben Affleck e Jennifer Lopez se casam em cerimônia nos Estados Unidos

Casal realizou a união matrimonial em uma cerimônia no último sábado, 16; ambos já haviam noivado anteriormente, no início dos anos 2000

Filippo MONTEFORTE / AFP Após quase 20 anos separados, Ben Affleck e Jennifer Lopez assumiram o segundo noivado e casaram-se no último sábado



Os atores Ben Affleck e Jennifer Lopez enfim casaram no último sábado, 16, em uma cerimônia realizada no condado de Clark, no Estado de Nevada, nos Estados Unidos. Divulgada pelo site de noticias norte-americano TMZ, os documentos obtidos revelam um registro de casamento com o nome de ambos em um evento quase 20 anos depois da separação do casal. No ano passado, os dois se reencontraram e formalizaram o retorno, com o novo noivado realizado em abril. Chamados de ‘Bennifer’ – união dos nomes de ambos – os dois eram mundialmente famosos e conhecidos no início dos anos 2000, mas anunciaram a separação em 2003. Jennifer, então, começou um relacionamento com o então jogador de beisebol, Alex Rodriguez. Agora, após a formalização do casamento, ambos passaram a se chamar Benjamin Geza Affleck e Jennifer Lynn Lopez.