Mc Melody acusa Anitta de ameaçá-la: ‘Posso ser tão grande quanto você’

Cantoras voltaram a brigar na internet após a carioca declarar que a funkeira paulista não tem um comportamento profissional

Reprodução/Instagram/anitta/gabimagsan Melody disse que Anitta a copiou após a cantora aparecer com Lamborghini



Mc Melody e Anitta voltaram a se ‘cutucar’ nas redes sociais neste domingo, 17, após a funkeira carioca dizer que a paulista não age de maneira profissional no meio artístico. Com isso, a cantora de Pipoco irritou-se e opinou que a interprete de Envolver não conseguirá mais atingir o posto de música mais tocada do Brasil novamente de maneira orgânica. “Conheço os compositores da música que tu bateu top 1, mana. Acho que você não conhece eles porque a música é da Ariana Grande no caso, né. Mas fica tranquila que não mostrei para eles, se não…”, argumentou Anitta. A música em questão é a Assalto Perigoso, que atingiu o topo das paradas brasileiras sendo uma versão de Positions, de Ariana Grande. “Depois que você viu que posso ser tão grande quanto você, faz de tudo para desmerecer o meu trabalho. Mas é assim mesmo, às vezes você consegue brilhar sozinho e tem medo do que pode ser maior do que você quando você não rende mais. A humildade nesse meio é para poucos”, publicou a cantora.