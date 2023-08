Lady Gaga, Madonna e até Pelé viram personagens do Mortal Kombat em nova versão de game

‘Celebrity Kombat’ foi desenvolvido pela Interdimensional TV com ajuda da inteligência artificial

Reprodução/ X @interdimensional.tv Lady Gaga vira personagem de game de luta dos anos 90



Jogadores de futebol, ídolos do esporte, cantoras pop e até Jesus Cristo agora são lutadores do Mortal Kombat. Em um projeto criado por inteligência artificial (IA), a Interdimensional TV colocou celebridades em uma nova versão do famoso game desenvolvido pela Midway Games em 1992. A iniciativa faz parte do ‘Celebrity Kombat’ (Kombat Celebridades, em tradução livre). No X, antigo Twitter, a empresa divulgou o vídeo revelando o visual das participações especiais, que contam com Neymar, Pelé, Lady Gaga, Madonna, Johnny Depp, Amber Heard, Serena Williams, Maria Antonieta, Budha, entre outros. “Está em estágios iniciais. Mas estamos muito animados em anunciar que vamos transformar essa fantasia em um jogo de verdade! Você pode baixar Celebrity Kombat no Steam”, anunciou a empresa nas redes sociais. É possível comprar o jogo por 7 dólares e a Interdimensional TV quer a ajuda dos jogadores para melhorar o game.

Celebrity Kombat available now on Steam: https://t.co/zyKNW2r4LV — interdimensional.tv (@n_reruns) August 20, 2023

*Com informações do Estadão Conteúdo