Jennifer Aniston diz que faz tratamento facial com esperma de salmão

Adepta de tratamentos caseiros, atriz questionou esteticista sobre como conseguiria o ingrediente

Reprodução/Instagram/@jenniferaniston 'Como você consegue esperma de salmão?', questionou Jennifer Aniston à dermatologista



Para manter a pele sempre jovial, a atriz Jennifer Aniston, que revelou em várias ocasiões ser adepta de tratamentos de beleza caseiros, utiliza um ingrediente inusitado: esperma de salmão; além de muita água e protetor solar. Ela relata reação inusitada quando recebeu a recomendação de sua esteticista: “Antes de tudo, eu disse: ‘Você está falando sério? Como você consegue esperma de salmão?'”, relatou à famoso jornal norte-americano. A intérprete da personagem Rachel, de “Friends”, disse que seguiu o conselho da especialista, mas afirmou não ter certeza dos benefícios reais do esperma do peixe para a sua pele, pois também faz semanalmente tratamento com peptídeos no rosto. “Esse é realmente uma ‘arma’ contra o envelhecimento da pele”, disse.

Na entrevista, a atriz ainda disse que não gosta de receber elogios, porque, segundo ela, as falas estão carregadas de etarismo. “Isso me deixa louca. Não aguento. É um hábito da sociedade que tenhamos esses marcadores, como: ‘Bem, você está nessa fase, então, para a sua idade…’ Eu nem entendo o que isso significa”, desabafou.