Beyoncé revela doença crônica no couro cabeludo

Cantora revelou há algumas semanas o lançamento de uma coleção de produtos para cabelo, a Cécred

Reprodução/Instagram/beyonce A mãe da artista, Tina Knowles, tinha o próprio salão de beleza e era cabeleireira



A cantora Beyoncé revelou que tem uma doença crônica no couro cabeludo desde a infância. Trata-se da psoríase, que é caracterizada pelo aparecimento de lesões avermelhadas, que descamam na pele. “Tenho muitas lembranças ligadas ao meu cabelo. A relação que temos com nossos cabelos é uma jornada profundamente pessoal. Desde passar a infância no salão da minha mãe até meu pai aplicar óleo no couro cabeludo para tratar minha psoríase – esses momentos foram sagrados para mim”, disse a cantora, em entrevista à revista Essence. A mãe da artista, Tina Knowles, tinha o próprio salão de beleza e era cabeleireira. Por isso, Beyoncé ressaltou que “o cabelo sempre foi uma parte importante de nossas vidas. Assim como a moda salvou nossa família, ganhamos a vida com o cabelo”.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Há algumas semanas, Beyoncé revelou que iria lançar uma coleção de produtos para cabelo chamada Cécred. “Peguei o final do meu nome, Cé, e fiz dele o início da palavra sagrado (sacred, em inglês) para criar Cécred. Do salão da minha mãe, dos rituais diários com o meu pai e dos anos de experiência no desenvolvimento de uma linha de cuidados para os cabelos, a jornada foi exatamente isso: Cécred”, concluiu.

*Com informações de Estadão Conteúdo