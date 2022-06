Fim de Simone e Simaria? Crise entre a dupla não começou agora; entenda

Antes de vazar áudio de briga, fãs das coleguinhas já notavam um afastamento entre as irmãs; relembre os desentendimentos e declarações polêmicas das artistas nos últimos meses

Reprodução/Amazon Após brigas se tornarem públicas, futuro de Simone e Simaria parece incerto



O destino da dupla Simone e Simaria ainda parece incerto, principalmente após a segunda voz da dupla ser afastada dos palcos por “determinação médica”. Nas últimas semanas, as irmãs estiveram no centro de várias polêmicas, mas já faz alguns meses que os fãs desconfiam que a relação das coleguinhas anda estremecida. O primeiro sinal foi em abril deste ano. Simone abriu uma caixinha de perguntas no Instagram e um seguidor perguntou por que as irmãs pareciam afastadas. “Simaria tem a vida dela, e eu a minha!”, declarou a cantora, que passou uma temporada nos Estados Unidos com a família. “Nos falamos quase todos os dias. Amo minha ‘princesona’. Vou já ligar de novo [para ela]”, acrescentou.

Áudio de briga vazado

No mês seguinte, a tensão entre as irmãs ficou nítida, pois vazou um áudio de uma briga que tiveram durante a gravação do “Programa do Ratinho”, do SBT. Simaria interrompeu a apresentação da música Amiga e fez um desabafo para o público: “Só um minuto… segura a banda. Aconteceu uma coisa muito doida aqui agora e eu preciso compartilhar aqui com vocês. Vou procurar a melhor forma. Eu estou rouca, trabalhando muito. Eu cuido da parte administrativa inteira da banda. Fora isso, eu tenho dois filhos. Eu estava orando e pedindo para Deus para me dar voz para eu cantar e fazer a minha interpretação”.

Na sequência, a cantora reclamou com Simone: “Quando você me bloqueia, me machuca, entende?”. A irmã de Simara respondeu: “Para desafinar, é melhor não fazer porque você está rouca. Eu estou poupando a sua voz, é um cuidado”. A artista rebateu: “Eu sei, mas eu acredito que eu sou capaz de fazer, então eu vou fazer”. Simone encerrou a discussão: “Vamos ver no que vai dar. Você não é tão boa? Vamos ver no que vai dar. Só estou cuidando de você, mas se não quer que eu cuide de você, vamos embora”. O vazamento da discussão gerou grande repercussão e Simone usou as redes sociais para dizer que estava tudo bem entre ela e a irmã: “Não estamos brigadas, apenas irmãos ‘brigam’… o amor que sentimos uma pela outra é maior que tudo”.

Simone podando Simaria?

As irmãs confirmaram que existem desavenças nos bastidores quando participaram do podcast “PodDelas”. Simone falou que por pensar diferente de Simaria, elas acabavam batendo de frente. “Irmão tem momentos que se desentendem, é natural. O amor é enorme, não muda, mas acontece de ter desentendimentos. Um [irmão] é diferente do outro, não tem a mesma essência. Eu e a Simaria somos pessoas completamente diferentes uma da outra. Não tem nada a ver uma com a outra”, enfatizou. A coleguinha também reforçou os boatos de que um dos motivos das brigas é que Simone fica tentando podar a irmã: “Simaria tem esse jeito. Ela gosta de moda, ela gosta de sensualizar, ela gosta de decote. Eu sempre peguei no pé dela por ciúmes e por não querer ver ninguém falando dela. Para mim, era muito doloroso ver alguém falando dela, que não era legal o jeito que estava se vestindo, que era demais”.

Atrasos nos shows

Os desentendimentos mais recentes da dupla aconteceram este mês, sendo um deles no último dia 11, no São João de Caruaru. Simone precisou começar o show sozinha porque Simaria se atrasou. A cantora chegou só no fim da apresentação e a tensão entre as duas ficou evidente quando Simone se despediu do público e a irmã falou que queria cantar pelo menos mais três músicas. Simaria teria se atrasado, pois não estava se sentindo bem. Ela também atrasou em uma outra apresentação da dupla e, desta vez, declarou que foi por causa do trânsito.

“Não vou mais me calar”

Simaria completou 40 anos no último dia 16 de junho e, no dia da festa, ela deu uma entrevista ao “Domingo Espetacular”, da Record TV”, que também deu o que falar. Um dos momentos que mais chamou atenção foi quando ela comentou sobre o presente que ganhou da irmã. Simone deu uma pulseira da grife Louis Vuitton para sua parceira na música. “Não queria presente de milhões, a única coisa que pedi para ela foi para cantar uma música comigo. Queria só que ela cantasse a música Amiga, que foi uma composição que eu fiz”, comentou. A artista também deu indícios de que estava cansada de ser criticada pela irmã ao dizer: “Eu, com 40 anos, não vou mais me calar. Eu vou falar o que acho que é certo. Não significa que porque venceu juntas tem que morrer como duplinha”.

Longe dos palcos

Com o afastamento de Simaria dos palcos, coube a Simone honrar os compromissos da dupla. Ela já está se apresentando sem a irmã e, nos shows, vem fazendo várias homenagens e declarações para Simaria. “Confesso para vocês que para mim é muito ruim estar aqui sem ela. Talvez, não sei, eu tenha exagerado no cuidado porque irmã cuida, irmã ama, irmã protege. Enfim, só quero agradecer o carinho que venho recebendo de todos vocês, espero que sejam minha segunda voz nessa noite e que esse show possa ficar marcado na mente e no coração de vocês”, disse Simone em sua primeira apresentação sozinha. “Independente das nossas diferenças, você [Simaria] é a coisa mais importante da minha vida. Sou capaz de dar minha vida por sua vida”, acrescentou.