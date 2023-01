Kourtney Kardashian tem mansão de R$ 77 milhões destruída por tempestade na Califórnia

Residência em Santa Barbara é uma aquisição recente da socialite e de seu marido, o baterista Travis Barker, da banda Blink-182

Reprodução/Instagram/@kourtneykardash Kourtney Kardashian e Travis Barker assumiram relacionamento em 2021



A empresária Kourtney Kardashian teve sua mansão destruída pelas chuvas torrenciais que vêm assolando o Estado da Califórnia nesta semana. A residência foi comprada há meses atrás, em 2022, por Kardashian e seu marido, o baterista da banda Blink-182, Travis Barker. Segundo o portal britânico Mirror, a garagem da casa, onde havia camas, foi completamente tomada por lama e água, além da destruição de uma área de churrasco. O desastre natural ocorreu em Santa Bárbara, na região central do litoral da Califórnia, local onde outros famosos como Ellen DeGeneres, Katy Perry e os casais Mila Kunis e Ashton Kutcher e Príncipe Harry e Meghan Markle possuem imóveis. Desde o ano novo, o território é atingido pelos fortes ventos e tempestades que já chegaram a matar mais de dez pessoas. O presidente Joe Biden declarou estado de emergência no Estado para a mobilização de recursos emergenciais para vítimas dos desastres. Centenas de moradores foram afastados para evacuamentos, com a finalidade de evitar tragédias maiores.