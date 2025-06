Bianca Censori, mulher de Kanye West, exibe look provocante nas redes sociais

Traje, que incluía um body nude combinado com uma meia arrastão, acentuou suas curvas deixando parte dos seios expostos e realçando seus glúteos

Bianca Censori, de 30 anos, chamou a atenção nas redes sociais ao compartilhar imagens provocantes. A modelo, que é casada com Kanye West, postou hoje em seus stories do Instagram uma série de fotos em que aparece usando um maiô bastante revelador. O traje, que incluía um body nude combinado com uma meia arrastão, acentuou suas curvas, deixando parte dos seios expostos e realçando seus glúteos.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias