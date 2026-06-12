Música ‘Dai Dai’, de Shakira, é eleita melhor canção das Copas do Mundo

Canção recebeu 31,28% dos votos do público da revista Billboard; cantora colombiana também ocupa o segundo lugar com 'Waka Waka'

Dai Dai, nova música de Shakira e Burna Boy para a Copa do Mundo de 2026, foi eleita como o melhor hino das Copas pelos leitores da Billboard. A canção recebeu 31,28% dos votos do público da revista, que promoveu uma votação para escolher a melhor música temática da competição desde 1990.

A cantora colombiana apareceu também no segundo lugar do ranking graças a Waka Waka, parceria com Freshlyground. A música-tema da Copa do Mundo de 2010, jogada na África do Sul, recebeu 26,65% dos votos. Já Cup of Life (La Copa de la Vida), de Ricky Martin, foi a escolhida de 24,73% dos leitores e ficou na terceira posição.

Composta para a Copa do Mundo de 2014, no Brasil, Ole Ola (We Are One), com Claudia Leitte, Jennifer Lopez e Pitbull, foi a quarta mais votada (com 8,01% dos votos), enquanto o quinto lugar ficou com The Time of Our Lives, gravada por Il Divo e Toni Braxton para a Copa do Mundo de 2006 na Alemanha, que recebeu 3,96% dos votos.

Hayya Hayya (Better Together), de Trinidad Cardona, Davido e Aisha (1,88%), Boom, de Anastasia (1,63%), Un’estate italiana (To Be Number One), de Edoardo Bennato e Gianna Nannini (1,42%), Live it Up, com Will Smith, Nicky Jam e Era Istrefi (0,26%), e Gloryland, de Daryl Hall (0,18%), completam o ranking.

Dai Dai foi revelada em maio, com clipe musical que conta com a participação de diversos jogadores que estão competindo na Copa do Mundo jogada nos Estados Unidos, México e Canadá. A canção está atualmente disponível nas principais plataformas de streaming.