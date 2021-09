Biel diz que foi humilhado e convidado a se retirar de restaurante em SP; entenda

Terraço Itália, localizado no centro da capital, negou que o cantor foi expulso e afirmou que ele agiu ‘de forma deselegante’ com os funcionários do estabelecimento

Reprodução/Instagram/biel/14.09.2021 Biel deixou restaurante após exigirem que ele colocasse seu blazer



O cantor Biel expôs nas redes sociais que foi convidado a se retirar de um restaurante de luxo em São Paulo na última segunda-feira, 13, por causa da sua roupa. “Acabei de trazer a Tays para jantar em um local que eu sempre quis frequentar, sempre quis trazer ela. Tem que estar de esporte fino [para entrar aqui], eu estou de blazer, mas tirei [porque estou] com calor e pediram para eu colocar o blazer de volta ou [para que eu] me retirasse do estabelecimento, sendo que tinha mulher de vestido com alça, mostrando muito mais pele do que eu”, contou o artista nos stories do Instagram. “Exatamente, só por causa da tatuagem”, comentou a cantora Tays Reis, que começou a namorar com o artista durante o reality show “A Fazenda 12”. Biel tentou argumentar comparando sua roupa com a das outras pessoas que estavam no local: “O gerente falou que comigo era diferente. Por quê? Só por causa da tatuagem? Por que eu tenho os dois braços fechados? Vou comer um BK [Burger King] que eu ganho mais. Nunca fui tão humilhado na minha vida”. A dona do hit Metralhadora acrescentou: “Um absurdo”.

Procurado pela Jovem Pan, o restaurante Terraço Itália, que fica no centro da capital, lamentou o ocorrido e enfatizou que existem, sim, algumas exigências para permanecer no local em que o casal foi jantar: “Compartilhamos em nossas reservas a informação sobre o dress code exigido para os que desejam frequentar o restaurante. A nossa equipe pediu educadamente para que o cliente vestisse o blazer, pois somente regata não comporta aos requisitos exigidos para todos que desejam ter uma experiência no local, porém o mesmo se recusou agindo de forma deselegante com os nossos funcionários. E não foi expulso, saiu por vontade própria”, afirmou o Alberto Cestrone, gerente do Terraço Itália.