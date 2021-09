Caetano Veloso irá recorrer após Marco Feliciano ser absolvido em processo

Defesa do cantor afirmou que a decisão judicial foi recebida ‘com bastante perplexidade’

Reprodução/Instagram/caetanoveloso/marcofeliciano/14.09.2021 Marco Feliciano celebrou após ser absolvido das acusações de Caetano Veloso



Após o deputado federal e pastor Marco Feliciano ser absolvido das queixas-crimes por calúnia, difamação e injúria apresentadas por Caetano Veloso, os advogados do cantor, Ticiano Figueiredo e Pedro Ivo Velloso, disseram que irão recorrer da decisão. Em nota enviada à Jovem Pan, a assessoria jurídica do artista informou que a absolvição do pastor foi recebida “com bastante perplexidade”: “As ofensas disparadas pelo deputado nunca tiveram o intuito de criticar ou de propor qualquer debate. São ataques pessoais, reiterados, que têm por efeito, isso sim, um linchamento público da imagem de Caetano Veloso, como forma de obter maior visibilidade”. Caetano entrou com uma ação contra Feliciano por causa de posts feitos pelo pastor nas redes sociais.

Em uma das publicações, feita no Twitter em 2017, ele escreveu: “Por que o MPF não pede a prisão de Caetano Veloso? Estupro é crime imprescritível”. Essa publicação foi retirada do ar. Segundo os advogados do cantor, “não se pode aceitar como livre exercício do direito de crítica a atitude de quem usa o outro para alavancar popularidade, imputando-lhe falsamente crime e atos infamantes, tornando a si e à sua família alvo de seus seguidores, algo que acontece nos últimos cinco anos”. A defesa do artista afirmou também que tem convicção de que vai reverter essa decisão. Feliciano, por sua vez, celebrou nas redes sociais a decisão da Justiça. “Hoje é um grande dia para mim, para a esperança, para a justiça! Fui absolvido das acusações feitas pelo Caetano Veloso. Em tempos obscuros a esperança brilha forte! Nenhum brasileiro pode ser punido por sua opinião! Justiça foi feita! Obrigado a todos que se solidarizaram comigo”.