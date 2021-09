Tânia Mara declara torcida para Tiago em ‘A Fazenda 13’: ‘Meu fazendeiro lindo’

Cantora viveu affair com o sertanejo que virou assunto após fazer uma cirurgia de aumento peniano

Reprodução/Instagram/tiago.hugoetiago/taniamaraoficial/14.09.2021 Tânia Mara está na torcida por Tiago, que vai participar de 'A Fazenda 13'



A cantora Tânia Mara, que viveu um relacionamento com o cantor Tiago Piquilo, está na torcida pelo sertanejo que já foi confirmado em “A Fazenda 13”. “Na torcida pelo meu fazendeiro lindo! Arrebenta, amor”, comentou a artista na publicação do Instagram em que Tiago confirma sua participação no reality da Record. Na legenda, ele escreveu: “E não é que vou botar o chapéu e partir para ‘A Fazenda’. É oficial, mais um grande desafio pela frente, conto com o apoio e carinho de vocês”. A Jovem Pan procurou a assessoria de Tânia Mara para saber se o casal teria reatado o namoro, mas ainda não obteve retorno. A nova temporada do reality show estreia nesta terça-feira, 14, e terá apresentação de Adriane Galisteu.

Vale lembrar que, em julho, Tiago, que faz dupla com Hugo, postou um vídeo nas redes sociais negando os boatos que surgiram na época que Tânia teria bloqueado ele após uma briga. Ele também negou que a cirurgia de aumento peniano que realizou teria sido o estopim para um possível término. “Desde o primeiro momento, a gente sempre conversou sobre a cirurgia. Ela foi a primeira pessoa a saber”, declarou no vídeo. Na ocasião, o sertanejo não deixou claro se ainda estava namorando a cantora, que já foi casada com o diretor Jayme Monjardim. “A história de Tânia de Tiago, se estão se falando ou não, se a gente está se vendo ou não, acho que é uma intimidade que nesse momento, independente de câmeras, a gente precisa analisar, pensar certinho e entender toda essa bagunça. Se der certo deu e se não der é porque não era para ser.”