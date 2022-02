Maraisa expõe paquera com Danilo Gentili: ‘Tem 5 anos que ele foge’

Cantora disse que o apresentador é ‘maravilho’ e que está ‘tentando desenrolar’ com ele

Reprodução/Instagram/maraisa/danilogentili Maraisa falou que acha Danilo Gentili 'maravilho'



A cantora Maraisa, dupla de Maiara, falou sobre o clima de paquera que rola há anos entre ela e o apresentador Danilo Gentili. Os artistas vivem trocando mensagens carinhosas e sugestivas nas redes sociais que fazem os fãs irem ao delírio no Twitter. Ao ser questionada sobre o apresentador do “The Noite” no “Podcats”, a sertaneja se derreteu: “Danilo é maravilhoso. Estou tentando desenrolar, mas está difícil. Faz tempo que ele foge, tem uns 5 anos já que ele foge [de mim], mas ali eu só vou para casar”. A cantora também disse que é sempre muito direta quando o assunto é paquera e quando sente que existe um clima, ela já deixa claro que possui interesse. Na visão de Maraisa, ela pode assustar um pouco os pretendentes. Recentemente, a cantora flertou com Sérgio Marone pelas redes sociais e, em outra ocasião, ela contou aos seguidores que abandonou um encontro porque estava com uma pessoa, mas pensando em outra.

Após ouvir Maraisa falar de Danilo, Maiara opinou sobre a vida amorosa da irmã. “A Maraisa é uma farsa. Tem muito tempo que ela está solteira, ela é do tipo de mulher que é solteira e fica super bem com ela mesma. Ela gosta de ganhar dinheiro, é trabalhadora, ela é focada na vida dela e tem a espiritualidade muito evoluída. Acho que vai demorar para ela achar alguém no nível dela. Já se lascou muito e chegou nesse momento. Eu estou com medo de nunca arrumar um cunhado”, disse Maiara, aos risos. Maraisa explicou que não está solteira porque prioriza trabalhar para ganhar dinheiro, mas porque está procurando alguém que, de fato, some em sua vida. “É importante viver as experiências, você vai amadurecendo. Na hora certa, acontece. Eu não tenho desespero com isso, sou tranquilona”, finalizou.