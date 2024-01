Billie Eilish e Finneas comemoram indicação ao Oscar de melhor canção: ‘Significa muito para nós’

Artistas também fizeram questão de agradecer aos produtores da trilha sonora do filme, reconhecendo o trabalho árduo e a dedicação deles, e destacaram performance de Margot Robbie

Reprodução/Instagram/@billieeilish Billie Eilish e seu irmão Finneas foram indicados ao Oscar em Melhor Canção



A cantora Billie Eilish e seu irmão Finneas expressaram sua gratidão à Academia de Artes e Ciências Cinematográficas pela indicação de sua música “What Was I Made For?” ao Oscar de melhor canção. Em um comunicado, eles agradeceram pela honra e por fazerem parte do filme. Além disso, eles aproveitaram a oportunidade para celebrar a diretora Greta Gerwig, o roteirista Noah Baumbach e toda a equipe responsável pelo longa-metragem. “Estamos tão honrados de receber essa indicação. Como fãs do filme, música e da Academia, isso significa muito para nós. Somos tão gratos a academia, seus membros e por sermos reconhecidos ao lado de tantos escritores que admiramos e respeitamos”, escreveram no comunicado. Os artistas também fizeram questão de agradecer aos produtores da trilha sonora do filme, reconhecendo o trabalho árduo e a dedicação deles. Eles elogiaram especialmente Margot Robbie, que além de atuar no filme, também atuou como produtora e teve uma visão brilhante para a produção. Billie Eilish e Finneas destacaram a performance impressionante de Robbie e agradeceram por terem a oportunidade de trabalhar com ela. “E um agradecimento especial para Margot Robbie por sua incrível visão como produtora e brilhante performance que ressoou tão profundamente em nós ao escrever esta música.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp