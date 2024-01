Ausências de DiCaprio, Margot Robbie e diretora de ‘Barbie’ na lista do Oscar geram polêmica

Única mulher na categoria de melhor direção é Justine Triet, pelo filme ‘Anatomia de uma Queda’; ‘Saltburn’, filme que chama a atenção pelas cenas de sexo, não recebeu nenhuma indicação

Divulgação/Paramount Lily Gladstone foi indicada ao Oscar por "Assassino da Lua das Flores", mas Leonardo DiCaprio, que também estrelou o filme, foi esnobado pela Academia



A divulgação das indicações ao Oscar nesta terça-feira, 23, não agradou a todos. A cineasta Greta Gerwig, responsável pelo sucesso de bilheteria “Barbie”, foi esnobada pela Academia de Hollywood e não recebeu uma indicação na categoria de melhor direção, mesmo seu filme sendo um dos grandes sucessos do ano passado. Surpreendentemente, a única mulher indicada na categoria de melhor direção foi Justine Triet, pelo filme “Anatomia de uma Queda”. Outra ausência notável foi a de Margot Robbie, que não foi indicada na categoria de melhor atriz por sua atuação em “Barbie”. Por outro lado, America Ferrera foi uma surpresa na lista de indicadas a melhor atriz coadjuvante.

Leonardo DiCaprio também foi esnobado, apesar de ser um dos protagonistas de “Assassinos da Lua das Flores”, filme que recebeu indicações tanto na categoria de direção, com Martin Scorcese, quanto na de melhor atriz, com Lily Gladstone, que se tornou a primeira indígena americana a ser indicada nesta categoria na história do Oscar. Um filme que não recebeu nenhuma indicação foi “Saltburn”, de Emerald Fennell, que tem chamado a atenção por suas cenas de alto teor sexual. A cerimônia de premiação do Oscar está marcada para o dia 10 de março, em Los Angeles.