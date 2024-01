Rock in Rio anuncia datas de shows de Ed Sheeran e Imagine Dragons

Festival acontecerá nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro no Rio de Janeiro

O Rock in Rio 2024 anunciou nesta terça-feira, 23, as datas dos shows dos headliners Ed Sheeran e Imagine Dragons. O festival, que acontecerá nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro no Rio de Janeiro, terá o cantor britânico se apresentando no dia 19 de setembro, enquanto a banda norte-americana subirá ao palco no dia 14. Além disso, Lulu Santos também se apresentará no Palco Mundo no mesmo dia que o grupo comandado por Dan Reynolds. Outros artistas confirmados para o festival incluem Gloria Groove, Joss Stone e Jão, que se apresentarão no dia 19.

O Rock in Rio Card está esgotada. Os espectadores que adquiriram o cartão poderão escolher a data em que desejam ir ao evento. A seleção pode ser feita através da seção “Meus pedidos” do site da Ticketmaster, até o dia 3 de abril. Após esse prazo, a escolha estará sujeita à disponibilidade de ingressos para cada dia do festival. É importante ressaltar que não será possível alterar a data do cartão após a seleção. A venda geral dos ingressos para o festival deve começar em 11 de abril, às 19 horas, no site da Ticketmaster.