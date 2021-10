Billy Porter critica Harry Styles na capa da Vogue: ‘Tive que lutar para usar vestido no Oscar’

Astro de ‘Pose’ disse que não se sente aceito no mundo da moda, pois a revista escolheu um homem cis branco para ser o primeiro a aparecer de vestido na capa

Reprodução/Instagram/theebillyporter/18.10.2021 Billy Porter não gostou de ver Harry Styles na capa da Vogue de vestido



O ator Billy Porter, estrela da série “Pose”, criticou o fato do cantor Harry Styles ser escolhido para ser o primeiro homem a aparecer de vestido na capa da Vogue. “Eu, pessoalmente, mudei todo o jogo. E isso não é ego, é apenas um fato. Fui o primeiro a fazer isso e agora todo mundo está fazendo”, declarou o ator em entrevista ao The Sunday Times Style. O vencedor do Emmy já marcou presença em grandes eventos, como o Oscar e o Critic’s Coice Awards, usando vestido e, na visão dele, o ex-integrante do One Direction não foi a melhor escolha para discutir essa tendência no mundo da moda. “Ele não se importa, está apenas fazendo isso porque é a coisa certa a fazer. Isso é política para mim. Esta é a minha vida. Tive que lutar minha vida inteira para chegar ao lugar onde eu pudesse usar um vestido no Oscar e não ser baleado. Tudo que ele tem que fazer é ser branco e heterossexual”, declarou Billy.

O intérprete de Pray Tell também falou que não sente acolhido pelo mundo da moda. “Sinto que a indústria da moda me aceitou porque tem de aceitar. Não estou necessariamente convencido e aí está o porquê. Criei a conversa [sobre moda não binária] e ainda assim a Vogue colocou Harry Styles, um homem branco heterossexual, em um vestido na capa pela primeira vez.” O cantor estampou a capa da famosa revista americana em dezembro do ano passado e, quando foi lançada, a edição foi criticada por membros da comunidade LGBTQIA+, que apontaram que um homem cis branco estava representando um movimento que foi iniciado por pessoas transexuais e negras. O dono do hit Watermelon Sugar não chegou a rotular sua sexualidade publicamente e, nos últimos anos, tem chamado atenção por apresentar um estilo de se vestir mais extravagante. Em entrevista à Vogue, ele declarou que não gosta de se limitar quando se trata de roupas.

