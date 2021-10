Erika diz que vai marcar jantar com Pugliesi após se irritar com ofensas de Erasmo em ‘A Fazenda 13’

Modelo, que viveu um affair com a ex-bailarina do Faustão antes do reality, disse que o relacionamento entre eles não vingou porque ela é ‘limitada’

Reprodução/Instagram/erikaschneider/18.10.2021 Erika Schneider desabafou nas redes sociais após ser criticada por Erasmo



Erika Schneider, ex-participante de “A Fazenda 13”, ficou irritada com os comentários que Erasmo Viana fez sobre ela no programa. A ex-bailarina do Faustão viveu um affair com o modelo antes do reality e ele comentou sobre o assunto em uma conversa com Rico. “Acho a Erika uma menina boazinha, energia maravilhosa, mas acho ela limitada, ela não sabia argumentar. É o que acho dela, eu tenho o direito de ter opinião sobre as pessoas. Às vezes, eu gosto de me envolver com uma mulher que saiba trocar ideia de vários assuntos, então eu cobro uma profundidade de uma mulher, ela não pode ser só gata, tem que ter perspectiva”, comentou Erasmo. Erika desabafou nas redes sociais: “Meu Deus, tem duas semanas que eu saí e esse cara não cansa de falar de mim! Isso porque eu sou ‘rasa, superficial e limitada’. Escroto! É cada absurdo que eu escuto desse Orasmo… Pensando em marcar um jantar com a Pugli. O que vocês acham? Livramento”.

O modelo, que começou a ser chamado de Orasmo nas redes sociais após Tati Quebra Barraco errar seu nome durante a primeira votação ao vivo, foi casado com a influenciadora digital Gabriela Pugliesi por quase quatro anos e o relacionamento chegou ao fim em fevereiro deste ano. Além de se posicionar, Erika também compartilhou uma publicação feita por Fernanda Medrado, que desistiu do reality na primeira semana: “Qual credibilidade dar a um cara que pergunta para uma mulher se ela já se masturbou pensando em alguém no meio de uma roda? Vem, senhor naturalzinho, lavar a boca com sabão aqui fora eu patrocino o sabão”. Erasmo fez esse questionamento a Liziane Gutierrez que, após deixar “A Fazenda 13”, declarou que vai processar o modelo. No tempo em que esteve na casa, Erika bateu de frente com os homens da casa, pois se tornou fazendeira e sentia que suas orientações não eram ouvidas. Vale lembrar que o fazendeiro da semana é responsável por distribuir e monitorar as tarefas que os peões precisam realizar na semana.

Meu Deuuuuussss tem duas semanas q eu saí e esse cara não cansa de falar de mim! Isso pq eu sou “rasa, superficial e limitada”. ESCROTO! 🤮 pic.twitter.com/GY6kVcBRhW — Erika Schneider 🩰 (@erikaschneider) October 17, 2021

É cada absurdo q eu escuto desse Orasmo… Pensando em marcar um jantar com a Pugli. Oq vcs acham?#livramento — Erika Schneider 🩰 (@erikaschneider) October 17, 2021