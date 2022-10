Neta de Gretchen fala da infância em ‘A Fazenda 14’: ‘Fui queimada por cigarro e morei na rua’

Jenny, mãe de Bia Miranda, rebateu a filha dizendo que ela está contando mentiras por dinheiro

Reprodução/Instagram/biamiranda.oficial Bia Miranda disse em 'A Fazenda 14' que teve uma infância marcada por conflitos



Bia Miranda fez um desabafo durante a festa que aconteceu em “A Fazenda 14” na madrugada do último sábado, 1. A neta da cantora Gretchen relatou que teve uma infância difícil, marcada por agressões e conflitos familiares. “Eu, na minha vida inteira, fui queimada por cigarro, apanhei na cara, morei na rua. Fiquei um dia sendo que eu tinha sete anos de idade. Ficava lavando banheiro, casa, tudo o que minha mãe queria todo santo dia até meus 17 anos. Completei 17 anos, arranjei um marido e fui morar com ele rápido”, declarou a peoa. Chamada frequentemente de grossa pelos outros participantes do reality, Bia se defendeu durante uma conversa com Shayan: “Na minha vida inteira, eu sofri com amizades, com namoro, com mãe, com família. Com pessoas do meu próprio sangue, eu sofri. Então, não venha falar que eu sou mal educada, sem educação e grossa, porque se eu sou assim hoje é porque eu sofri muito no passado. Levei muito tombo com amizades e com a minha própria família”. A mãe de Bia, Jenny Miranda, rebateu as declarações da filha. Nas redes sociais, ela postou fotos da infância da peoa e ironizou: “A rua que ela dormia! Sempre bem arrumada e comigo onde eu ia”. Em uma foto atual, Jenny acrescentou: “Nunca fomos de vestir marcas, sempre vestimos o que nos agrada, pode ser de departamento ou até mesmo de marca… aí dois meses antes dela entrar na ‘Fazenda’, vestida como gosta, e o irmão na festinha! Contra fatos não tem argumentos”.

De acordo com a mãe de Bia, as declarações da filha em “A Fazenda 14” não são verdadeiras. “Inacreditável cada palavra dita lá dentro! Tudo por causa de dinheiro! Como Deolane mesmo disse e não mentiu: Bia é manipulada fácil, sempre foi influenciável. Só Deus, ela e outras pessoas sabem o porquê dela estar citando tanto meu nome negativamente lá dentro”, escreveu. Jenny, que brigou com a filha após ela ficar com ex-jogador Adriano Imperador, falou que Bia está exaltando dentro do reality pessoas que já renegaram ela: “Desculpem, mas dói e não tem como se calar, primeiro por serem mentiras [as declarações dela], segundo porque está saindo da boca da pessoa que eu mais amei e amo, cuidei e zelei nessa vida”. Postando mais fotos da filha na infância, Jenny encerrou o assunto dizendo: “Poderia mostrar para vocês toda nossa história, que eu sei e ela também sabe o quanto vivemos muito bem (tivemos nossos sofrimentos de mãe solo também, claro, normais na vida de todo mundo). Mas basta vocês olharem o meu feed, no dela todas as fotos comigo foram apagadas depois [que entrou no] reality”.

