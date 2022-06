Blue Ivy rouba cena ao ir em jogo da NBA com Jay-Z: ‘A cara da Beyoncé’

Filha do rapper com a cantora pop, a menina de 10 anos virou assuntos nas redes sociais

Thearon W. Henderson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Jay-Z e Blue Ivy assistem à final da NBA entre Celtics e Golden State



Filha da cantora Beyoncé e do rapper Jay-Z, Blue Ivy Carter roubou a cena ao comparecer junto com o pai a um jogo da NBA que aconteceu na última segunda-feira, 13, na Califórnia, nos Estados Unidos. Conforme noticiado pela imprensa internacional, durante o jogo, Jay-Z colocou o braço em volta do ombro da filha, que atualmente está com 10 anos, e ficou apontando para a quadra enquanto conversava com ela. Um dos momentos que mais chamou atenção e rendeu assunto nas redes sociais foi quando pai e filha foram filmados na arquibancada. Sorridente, o rapper abraçou e beijo a filha, mas ela, aparentemente, ficou envergonhada com a demonstração de afeto do pai. “Blue Ivy agora está oficialmente na lista de pré-adolescente que tem vergonha de abraçar e beijar os pais em público”, brincou um seguidor. O momento foi considerado “fofo”.

No final da partida, na qual o Golden State Warriors venceu o Celtics por 104 a 94, Jay-Z levou Blue Ivy para conhecer alguns alguns jogadores, incluindo Stephen Curry. Segundo o E! News, a filha de Beyoncé não escondeu a empolgação de conhecer o jogador, que apertou sua mão e deu um abraço no rapper. As fotos Blue Ivy com o pai viralizaram no Twitter e muitas pessoas ficaram impressionadas com a semelhança entre ela e a mãe. “A Blue Ivy está a cara da Beyoncé”, comentou um seguidor. “E a Blue Ivy que deixou de parecer com o Jay-Z e agora está a cara da Beyoncé. O glow up de milhões”, escreveu outro. “Como a Blue Ivy ficou tão grande? Ela parece a Beyoncé e o Jay-Z ao mesmo tempo”, acrescentou mais um.

Beyoncé in 2007 x Blue Ivy in 2022 💕💕 pic.twitter.com/WniNQEw5H8 — ⭒ Ray | LETITBEY | ⭒ (@glorihrious) June 14, 2022

BLUE IVY CARTER pic.twitter.com/e68KZWVFil — Beyoncé Access (@beyonceaccess) June 14, 2022

To us: Jay Z, the all time rap legend

To Blue Ivy: embarrassing dad pic.twitter.com/yOsIpBUVyz — philip lewis (@Phil_Lewis_) June 14, 2022

A Blue Ivy ta a cara da Beyoncé 🥺🥺🥺🥺 pic.twitter.com/3c1WZREgNH — 𝗦𝗜𝗡𝗖𝗘 𝗕𝗥𝗨𝗡𝗢 (@since_bruno) June 14, 2022