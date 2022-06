Gkay critica Sônia Abrão e abandona entrevista: ‘Programa de m*rda’

Influenciadora teria se irritado com a apresentadora do ‘A Tarde é Sua’ após comentários da ‘Farofa’

Reprodução/RedeTV!/Instagram/dicampagnolli Gkay abandonou entrevista após fazer críticas a Sônia Abrão



A influenciadora Gkay protagonizou um climão ao dar uma entrevista para a RedeTV! na festa de aniversário da cantora Simaria, que aconteceu na última segunda-feira, 13. Em um trecho divulgado pelo ator Diego Campagnolli nas redes sociais, a amiga de Anitta aparece criticando a apresentadora Sônia Abrão, que comanda na RedeTV! o programa “A Tarde é Sua”. “Ela nem sabe o que ela estava falando. Procura saber, amor, antes de sair falando do povo nesse seu programa aí de merda”, disse Gkay antes de devolver o microfone e abandonar a entrevista. A influenciadora estaria irritada com as declarações que Sônia deu em seu programa em maio deste ano sobre a previsão de gastos para a “Farofa da Gkay” de 2022. “Olha, você falar que você vai gastar R$ 8 milhões em uma festa, num país em que tem gente morrendo de fome é muita falta de consciência. Se é tão poderosa, gasta 4 [milhões], que é o que parece que custa a festa, e os outros 4 você ajuda um plano social de distribuição de alimentos para as pessoas que estão precisando”, disse a apresentadora, que finalizou seu discurso falando para a influenciadora “parar de ser ridícula”.