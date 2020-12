Boca Rosa confirma estar grávida de Fred, mas reclama de vazamento: ‘Não respeitaram meu momento’

Influencer se irritou com notícia veiculada por colunista e disse que gostaria de esperar três meses para anunciar, mas afirmou estar bem e feliz com a espera do primeiro filho

Reprodução/ Instagram Boca Rosa e Fred estão juntos há três anos, entre idas e vindas



A influencer Bianca Andrade, mais conhecida como Boca Rosa, confirmou no fim da tarde desta terça-feira, 22, que espera seu primeiro filho do relacionamento com o youtuber Fred, do canal Desimpedidos. A notícia tinha sido divulgada mais cedo pelo colunista Leo Dias, mas a nova mamãe não gostou do vazamento das informações. Em seu Instagram ela escreveu. “Siiiim, teremos um baby!!! Óbvio que gostaríamos de esperar os três meses para falar com segurança dessa vidinha que está por vir, mas infelizmente não respeitaram esse meu tempo. E tudo bem, não vou me abalar e bora seguir o baile, até porque estamos felizes para um c** e esse bbzin já é mais amado que tudo!”.

Bianca também comentou que, pelo carinho que tem das pessoas que a seguem e também são fãs do trabalho do namorado, achou melhor ela mesma dar a notícia. “Em respeito e carinho às pessoas que nos acompanham e torcem tanto por nós, resolvemos nos antecipar nesse comunicado. Fiquem tranquilos porque estamos bem e cheios de motivos pra comemorar!”, disse. Durante todo o dia, o assunto da gravidez foi Trend Topics do Twitter, incluindo algumas brincadeiras no mundo esportivo sobre o bebê se chamar “Boca Junior”, em alusão ao time de futebol e ao apelido da influenciadora.