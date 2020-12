Após separação, Mayra Cardi revela que vai se casar novamente: ‘Em breve’

Coach terminou com Arthur Aguiar em maio de 2020 depois de descobrir uma série de traições do marido

Reprodução/Instagram/mayracardi Mayra Cardi terminou com Arthur Aguiar e expôs traições



Mayra Cardi contou a seus seguidores na noite de segunda-feira, 22, que está preparando seu novo casamento. A coach está separada de Arthur Aguiar desde maio de 2020, quando uma série de traições do marido foi descoberta e pôs fim ao casamento dela com o pai de Sophia, de 2 anos. Além de Arthur, com que Mayra viveu uma separação midiática, a influenciadora também foi casada com Greto Guariz durante seis anos. “Eu vou casar, em breve conto para vocês”, disse Mayra, que não revelou a identidade do parceiro. Em seguida, ela relembrou seu casamento surpresa com Greto.

“Eu amo fazer surpresa. Fiz dois casamentos surpresas. Óbvio que os maridos, que eram namorados na época, queriam muito casar”, contou. A coach pediu Greto em casamento por cinco vezes: “Mandei fazer cinco alianças, uma com cada letra do meu nome”. “Eu estava lembrando disso porque vou casar. Em breve contarei mais sobre meu casamento. Eu amo casar, mas esse vai ser o melhor de todos”, assegurou a influencer. “Se Deus quiser vai ser o melhor casamento da história”, finalizou sem dar mais detalhes.