Boneco Guinho, Tata Werneck e outros famosos se despedem de Palmirinha; confira

Famosos e amigos de Palmirinha, usaram as redes sociais para presta homenagem à famosa cozinheira que morreu neste domingo, 7, aos 91 anos, em decorrência de agravamento de problemas renais crônicos. O boneco Guido, interpretado por Anderson Clayton, escreveu: “Fiquei em silêncio todos esses anos. E quando me perguntam… Espalho nossas histórias. Escrevo esta carta com o coração apertado e cheio de saudades. Ainda não consigo acreditar que este momento chegou”, escreveu Clayton em uma carta aberta. “Agora, que tenho que me despedir de você, dói tanto pensar que nunca mais vou gravar com você nossos programas. Seguirei firme e forte para manter vivo o nosso querido netinho Guinho, que você pediu para eu mantê-lo sempre vivo por onde eu for.”. A apresentadora Tata Werneck também prestou condolências a Palmirinha. “Amada vovó Palmirinha, um beijo enorme na família”, escreveu. “Que tristteza enorme no meu coração. Uma das pessoas mais especiais que conheci. Que Deus ilumine sempre. Obrigada pelo carinho da sua amizade. Sempre de amarei”, disse o apresentador Edu Guedes. “Descanse em paz, minha querida. Meus sentimentos a toda família”, escreveu Ary Fontoura. “Sou grato a Deus por ter te conhecido Vovó Palmirinha, você sempre com um soriso e um abraço que nos aquecia a alma”, postou o cantor Péricles em suas redes sociais. Outras pessoas como a cantora Simone Mendes, a modelo Isabella Fiorentino, Rodrigo Hilbert e Gaby Amarantos, jornalista mariada Godoy e a deputada Carla Zambelli, também prestaram uma homenagem.

