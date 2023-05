Madrinha de Palmirinha na TV, Ana Maria Braga homenageia apresentadora: ‘Mãe, amiga e irmã que a vida me deu’

Hoje estrela global, apresentadora estava na Record quando viu a cozinheira em uma reportagem e a chamou para participar de um café da manhã no ‘Note e Anote’

Reprodução/TV Globo Palmirinha Onofre participou em 2019 do programa "Mais Você", comandado por Ana Maria Braga na Globo



Foi Ana Maria Braga quem deu a primeira chance a Palmirinha Onofre na televisão. Em 1994, a apresentadora da Globo estava na Record e ficou encantada com uma idosa, com todo jeito de avó, que brilhou em uma reportagem de um programa apresentado por Silvia Popovic na Bandeirantes. Ana Maria a chamou para apresentar um café da manhã no “Note e Anote”, e lá Palmirinha ficou, trabalhando em parceria com sua madrinha na TV. O nome artístico, aliás, foi sugerido pela amiga. Em 2019, a global a chamou para uma participação no “Mais Você” e acabou emocionando a Vovó. “Que saudade eu estava de você”, disse Palmirinha, aos prantos. “Foi muito sofrimento, muitas portas se fechando. Mas quando eu comecei a trabalhar com você, Aninha, eu fui crescendo e pude aprender a falar na televisão. Eu aprendi muito com você. Pelo seu programa, eu ganhei um programa para apresentar”, agradeceu a cozinheira. Em suas redes sociais, Ana Maria Braga homenageou a antiga colega. “Minha grande amiga Palmirinha, mãe, amiga e irmã que a vida me deu. Hoje o céu tá mais doce com a tua chegada! Sorte de quem teve o privilégio de tê-la por perto. Meus sinceros sentimentos para toda família.”