‘Ele pediu para que não explorássemos a sua passagem’, diz família de Silvio Santos

A pedido do apresentador, SBT não interrompeu programação para noticiar a morte

Quem sintonizou no SBT após saber da morte do apresentador Silvio Santos aos 93 anos se surpreendeu neste domingo (17). Enquanto a concorrência reverenciava o maior comunicador da televisão brasileira, a emissora por ele fundada passava um desenho infantil. Mas, o que poderia parecer um crasso erro, tratou-se, na verdade, de um pedido de Silvio. Em nota, a família explicou que o comunicador não queria uma cobertura extensa sobre sua morte. Além disso, o supersticioso Homem do Baú acreditava que a preparação de um material sobre sua vida poderia trazer azar. “Queremos dizer para vocês que por muitas vezes, ao longo da vida, a medida que nosso pai ia ficando mais velho, ele ia expressando um desejo com relação à sua partida. Ele pediu para que assim que ele partisse, que o levássemos direto para o cemitério e fizéssemos uma cerimônia judaica. Ele pediu para que não explorássemos a sua passagem. Ele gostava de ser celebrado em vida e gostaria de ser lembrado com a alegria que viveu. Ele nos pediu para respeitarmos o desejo dele. E assim vamos fazer”, diz comunicado enviado pelos herdeiros.

Silvio Santos deixou a mulher, Íris Abravanel, e as filhas Cintia, Silvia, Daniela, Patrícia, Rebeca, e Renata, além de 13 netos. Desde 2022, Patrícia Abravanel comanda o “Programa Silvio Santos” no lugar do pai. Silvia Abravanel também está no ar com o “Bom Dia & Cia”. Já Daniela Beyruti é vice-presidente do SBT.