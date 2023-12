Larissa Manoela e André Frambach se casam em cerimônia íntima e exclusiva

Companheiro da atriz usou gravata com ilustração do filme ‘Enrolados’

Reprodução/Instagram/@larissamanoela Larissa Manoela se casou com vestido branco curto e com grande laço



A atriz Larissa Manoela se casou com André Luiz Frambach neste final de semana. A cerimônia íntima aconteceu em um jardim e contou com poucos convidados e roupas simples. Larissa Manoela usou um vestido curto branco, com um grande laço nas costas. A cantora e ex-Carrossel também vestiu uma tiara de laço com uma pequena renda que cobria sua testa e os olhos. André usou um terno branco com um pequeno detalhe que chamou atenção na gravata de borboleta. O acessório tinha a ilustração do príncipe e da princesa do filme “Enrolados”. “Pois é simples como qualquer um pode ver: estamos simplesmente destinados a ser. Nosso sonho real”, escreveu o casal. Manoela e Frambach receberam críticas e elogios pela cerimônia surpresa. “Eu imagino a dor dos pais, ver sua única filha casar, mas ver de longe! Quem é mãe sabe”, disse um perfil. “Há muito tempo não vejo uma noiva tão linda. Sem exageros. Simples, elegante e radiante. Impactada”, pontuou outra seguidora. O casal também foi parabenizado por famosos como Klara Castanho, Ana Hickmann, Viih Tube, Ticiane Pinheiro e Ingrid Guimarães.