Céline Dion perde controle dos músculos após piora de estado de saúde

Cantora enfrenta síndrome da pessoa rígida, rara doença autoimune que afeta o sistema nervoso

Reprodução/Instagram/@celinedion Céline Dion cancelou shows após diagnóstico de doença rara



A cantora Céline Dion teve uma piora no estado de saúde. Após revelar em 2022 diagnóstico de síndrome de pessoa rígida, a artista avançou para um estágio crítico da doença e perdeu o controle dos músculos. A informação foi confirmada por sua irmã, Claudette Dion, em entrevista ao portal canadense 7 Jours. A familiar afirmou que Céline tem espasmos constantes, mas deseja recuperar o quadro e, em breve, voltar aos palcos. “Nos nossos sonhos e nos dela, a ideia é voltar aos palcos. Quando eu não sei. Ela não possui controle sobre os músculos. O que me parte o coração é que ela sempre foi disciplinada, sempre trabalhou duro”, desabafou. Quando descobriu a doença, Céline Dion cancelou uma série de shows que faria naquele ano. “Os espasmos afetam todos os aspectos da minha vida diária, às vezes causa dificuldades ao caminhar e não me permite usar minhas cordas vocais para cantar como estou acostumada”, declarou a canadense.