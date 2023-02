Comitiva federal visitará áreas afetadas por fortes chuvas no litoral de SP

Ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Wolnei Wolff e o presidente Lula visitarão a região nesta segunda-feira

Reprodução/ Governo do Estado de SP Litoral de São Paulo sofreu com fortes chuvas neste domingo



O governo federal anunciou neste domingo, 19, que visitará as áreas do litoral norte de São Paulo atingidas por fortes chuvas neste final de semana. O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), Waldez Góes, e o secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Wolnei Wolff, fazem a visita nesta segunda-feira, 20. O presidente Luís Inácio Lula da Silva também informou neste domingo que viajará para São Paulo nesta segunda para acompanhar as ações de resgate. Lula afirmou que conversou com Waldez, com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o prefeito Felipe Augusto e colocou à disposição ajuda necessária para auxiliar as vítimas. “O presidente Lula nos determinou de pronto que possamos agir de forma integrada para dar assistência às vítimas. Estamos atuando conjuntamente para que possamos ter o aferimento preciso das informações. Foram mais de 600 mm de chuva em muito pouco tempo. É incalculável o prejuízo causado e as vidas ceifadas. Estamos mobilizando especialistas federais e estaduais. Temos instituições e órgãos preparados para que tenhamos as respostas o mais rápido possível”, afirmou o ministro Waldez Góes em entrevista à GloboNews. Ainda neste domingo, o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, anunciou a liberação emergencial de R$ 2 milhões por meio da Autoridade Portuária de Santos (SP) para doação de mantimentos para as vítimas das chuvas no litoral de São Paulo.