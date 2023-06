Mulher perde quase R$ 1 milhão após se relacionar com homem que dizia ser Brad Pitt

Segundo advogado da vítima, golpista manteve relacionamento à distância com a vítima e dizia que iria visitá-la na Espanha; dinheiro seria usado para bancar novo filme do astro

BERTRAND GUAY / AFP Relação entre criminoso e vítima começou em 2022, após a mulher entrar para um fã-clube do ator



Uma mulher espanhola perdeu quase R$ 1 milhão após ser enganada por um criminoso que dizia ser o ator e diretor Brad Pitt. A vítima enviou aproximadamente 170 mil euros (aproximadamente R$ 895 mil) para o criminoso, que dizia que usaria o valor para investir em um filme. A história foi revelada pelo jornal espanhol El País e começou em 2022, quando a vítima entrou em um fã-clube do astro no Facebook. Após interagir com a página, o perfil do golpista respondeu ela dizendo ser o ator e a relação dos dois aumentou. De acordo com o advogado da vítima, a relação era mantida a distância, mas o golpista dizia que o ator iria encontrá-la na Espanha e prometeu a gravação de um filme. Nesse momento os depósitos começaram e ela chegou a transferir mais de 30 mil euros em um dia. Nesse período, o criminoso editou fotos do ator, fazendo com que ele segurasse mensagens de carinho para a vítima. Pitt é um dos maiores atores da atualidade e deverá receber US$ 30 milhões (R$ 145 milhões) por seu próximo filme, que será sobre a Fórmula 1.