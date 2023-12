Bradley Cooper aparece trabalhando em foodtruck de Nova York como chapeiro; assista

Um dos donos do estabelecimento, Danny DiGiampietro afirmou que o ator possui um ‘talento natural’ para preparar lanches

O ator Bradley Cooper está trabalhando como chapeiro no foodtruck Danny & Coop’s Cheesesteaks, de Nova York, nos Estados Unidos. Através das redes sociais, o estabelecimento publicou vídeos e fotos do astro de Hollywood preparando alguns lanches – ele também serviu clientes. “Talento natural”, exaltou Danny DiGiampietro, um dos donos do local. Cooper e DiGiampietro, aliás, pretendem abrir uma loja de sanduíches em Nova York e iniciaram uma conta no Instagram dedicada a Danny & Coop’s. Veja abaixo.

