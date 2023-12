Bruno de Luca anuncia pausa na carreira após atropelamento de Kayky Brito

Apresentador afirmou que tomou a decisão após ter ‘passado por muita coisa’ neste ano

Reprodução/Instagram/@brunodeluca Bruno de Luca estava com Kayky Brito no dia 2 de setembro



Bruno de Luca utilizou suas redes sociais, na noite desta quarta-feira, 6, para anunciar que fará uma pausa na carreira. Em vídeo publicado no Instagram, o apresentador justificou sua decisão por ter passado “muita coisa este ano”. “Queria dizer que eu resolvi fazer uma pausa, tirar um tempo só pra mim. Eu quero tirar um tempinho que eu ainda não sei quanto tempo ainda afastado dos meus compromissos na TV”, declarou o ator, em um trecho da publicação. “Eu quero viajar muito! E a gente vai continuar sempre com esse diálogo aberto aqui, e eu conto muito com vocês! Até breve”, continuou. Há cerca de três meses, vale lembrar, o profissional do Grupo Globo presenciou o atropelamento do amigo Kayky Brito. No início do mês passado, Bruno de Luca desabafou, disse que estava fazendo tratamento psiquiátrico e explicou por que não ajudou o amigo. Aos 41 anos, ele soma uma longa passagem pela emissora carioca.

