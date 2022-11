MC Loma chora em apelo envolvendo pai biológico da filha: ‘Me matando por dentro’

Cantora implorou para os seguidores pararem de especular quem é o genitor de Melanie

Reprodução/Instagram/mclomaofficial MC Loma terminou a festa de 'mesversário' da filha aos prantos



A cantora MC Loma fez um apelo após celebrar os dois meses da filha, Melanie. Assim que anunciou a gravidez, a funkeira disse que não revelaria quem é o pai biológico da criança e, desde então, isso vem sendo especulado pelos seguidores da artista. Na última quarta-feira, 9, ela fez uma festa de “mesversário” para a filha com o tema “As Branquelas”, mas no fim da noite postou stories chorando e declarou: “Gente, parem de tocar nesse assunto do pai de Melanie, isso está me matando por dentro. Apenas partem, eu imploro”. Durante uma recente participação do “PodCats”, Loma e as Gêmeas Lacração disseram que o pai da criança não é presente, já tratou a cantora mal, ficou com vergonha da gravidez e pediu teste de DNA. Ele também teria dito à artista que só falaria com ela por meio dos seus advogados. “Ele não trabalha, ele é lascado, não queria falar nada para não prejudicar ele, só queria falar para ele estar presente na vida da bebê”, disse Loma na ocasião. Após o desabafo, a cantora recebeu apoio nas redes sociais.

“Muito triste ver uma foto da MC Loma chorando e implorando para as pessoas pararem de perguntar sobre o pai de Melanie. Gente??? Fod*-se quem é o pai. Ela é a mãe, uma boa mãe e forte demais! tem uma rede incrível e com tanto amor que o Brasil tá parando pra ver e nada mais importa!”, comentou uma pessoa no Twitter. “Que coisa mais chata, vai mudar o que na vida das pessoas saber quem é o pai de Melanie? Deixem a MC Loma em paz. Pós-gravidez é um período muito difícil e ainda ficam enchendo o saco da menina, acabando com um dia que era pra ser especial”, escreveu outra. “A galera precisa entender que a filha da MC Loma não tem pai e pronto. Ela já falou que o genitor não gosta da ideia de ser pai, que nem a criança ele vai visitar… ser pai é ser presente, pô, sosseguem que a menina tem muito amor das tias, da avó, dos tios, da mãe”, acrescentou mais uma.