Britney Spears agradece aos fãs após fim de tutela: ‘Vocês salvaram minha vida’

Em vídeo publicado nas redes sociais, cantora exaltou importância dos fãs no processo que levou ao fim da tutela de Jamie Spears, seu pai

Reprodução/Instagram/britneyspears/21.03.2021 Cantora disse querer que sua história ajuda a impedir que pessoas sejam afetadas por sistemas de tutela



Em suas redes sociais, a cantora Britney Spears agradeceu aos fãs e disse que irá advogar por pessoas que sofrem de doenças e deficiência por estarem submetidas a sistema de tutela. Em vídeo publicado nas suas redes, a cantora diz que está feliz por poder fazer pequenas coisas, como “dirigir o próprio carro e usar o cartão de crédito para sacar dinheiro”. “Não estou aqui pra ser uma vítima. Eu vivi como vítima minha vida inteira quando eu era criança. Por isso eu saí de casa e trabalhei por 20 anos. E eu trabalhei duro. Eu sou uma mulher muito forte, então eu sei o que o sistema pode fazer com essas pessoas. Espero que minha história possa impactar e faça alguma diferença nesse sistema corrupto”, afirmou Britney no vídeo. No fim do vídeo, a estrela pop agradeceu aos fãs pela ajuda no processo. “Minha voz foi silenciada e ameaçada por muito tempo e eu não podia me manifestar e falar nada. Por causa de vocês …que meio que sabiam o que estava acontecendo e entregaram notícia para o público por tanto tempo, vocês deram consciência para todos eles. Eu, sinceramente, acredito que vocês salvaram minha vida”, concluiu a cantora.