Henrique, dupla de Juliano, chora ao ouvir fã com voz similar a de Marília Mendonça; assista

Clara Garcia, que é cantora, sonhava em conhecer a dupla e foi convidada para subir no palco durante um show que os sertanejos fizeram no Tocantins

Reprodução/Instagram/claragarcia_oficial/17.11.2021 Henrique chorou ao ouvir fã cantando Estrelinha e foi consolado



O cantor Henrique, dupla de Juliano, ficou emocionado em um show em Araguaína, no Tocantins, ao ouvir uma fã, a cantora Clara Garcia, cantando as músicas de Marília Mendonça. A artista em ascensão, que sonhava em conhecer a dupla, tem uma voz parecida com a da rainha da sofrência. Ela foi convidada pelos cantores para subir no palco e se apresentar. Quando cantou Estrelinha, música que Marília gravou com Di Paullo & Paulino, Henrique não aguentou e começou a chorar. Clara foi até o ídolo e o abraçou. No palco, ela também não escondeu sua emoção. “Estou tremando! Vocês não têm noção do carinho que tenho por vocês. Obrigada! Vocês estão realizando meu sonho hoje”, afirmou a cantora.

Clara também celebrou a oportunidade dada pelos intérpretes do hit Até Você Voltar nas redes sociais: “Quero agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade de conhecer vocês e dividir esse momento tão lindo e emocionante que foi homenagear a mulher que sempre seremos fãs! Vocês são pessoas por quem me inspiro mais a cada dia, pela humildade, carisma, carinho e respeito com qualquer pessoa”. A cantora ainda enfatizou que dupla da qual é fã é “simples, humilde e carismática”. “Obrigada por me proporcionarem tanta emoção”, finalizou. Henrique e Juliano eram amigos próximos de Marília, que morreu no último dia 5 de novembro após o avião em que estava cair em uma cachoeira de Caratinga, Minas Gerais.