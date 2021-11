Maiara e Maraisa cancelam show que fariam em Caratinga no lugar de Marília Mendonça

Dupla não explicou o motivo, mas disse que tem o desejo de cumprir esse compromisso ‘quando for o momento oportuno’

Reprodução/Instagram/maiaraemaraisa/17.11.2021 Maiara e Maraisa ainda querem fazer show no lugar de Marília Mendonça



A dupla Maiara e Maraisa cancelou o show que elas assumiriam no próximo domingo, 21, em Caratinga, Minas Gerais, no lugar de Marília Mendonça. A rainha da sofrência faria uma apresentação na cidade mineira, mas morreu após o avião em que estava cair em uma cachoeira da região. O cancelamento do show foi confirmado pela assessoria de imprensa das sertanejas à Jovem Pan: “O show foi proposto para que a dupla fizesse, mas não irá acontecer no momento”. Em nota, também foi informado que “é um desejo da dupla cumprir este compromisso quando for o momento oportuno”. Para este fim de semana, Maiara e Maraisa possuem dois shows confirmados, um dia 19, em Pouso Alegre, Minas Gerais, e o outro dia 20, em Presidente Prudente, São Paulo.

Ley Lopes, sócio da Agência 1, que ficou responsável pela contratação do show de Marília, disse ao “Na Telinha” que parece que os representantes do escritório tiveram “divergências de ideias” e, por isso, o show foi cancelado. No último domingo, 14, Maraisa disse nas redes sociais que ela e Maiara se disponibilizaram a cumprir a agenda de shows de Marília. “Quando o escritório estava resolvendo sobre quem faria os shows no lugar da Lila, eu me disponibilizei a fazer todos, enquanto Deus me der forças! Eu cumprirei todos que puder porque eu não imagino ninguém fazendo isso, do que eu e minha irmã”, escreveu no Twitter. A assessoria de imprensa da dupla não confirmou se elas, de fato, farão os shows que seriam de Marília e informou à Jovem Pan que em breve vão se pronunciar sobre o assunto.