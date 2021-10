Britney Spears aparece nua em viagem com noivo após se livrar de tutela

‘Se divertir no Pacífico nunca faz mal a ninguém’, escreveu a cantora na legenda das fotos

Reprodução/Instagram/britneyspears/01.10.2021 Britney Spears postou fotos nua nas redes sociais



Após se livrar da tutela do pai, Jamie Spears, a cantora Britney Spears embarcou em uma viagem com o noivo, Sam Asghari, e surpreendeu seguidores ao postar no Instagram fotos em que aparece completamente nua. “Se divertir no Pacífico nunca faz mal a ninguém”, escreveu a cantora na legenda da publicação. Nas fotos, a estrela pop aparece em frente a uma banheira cuja borda parece estar distorcida. Para evitar especulações, Britney disse que não há edição nas suas fotos e que as curvas são da própria banheira (veja imagem abaixo). Nos comentários do post, o noivo da cantora fez um trocadilho com a campanha #FreeBritney, que dominou as redes sociais nos últimos meses. “Mamilos livres”, brincou Sam. A socialite Paris Hilton também deixou um comentário: “Adoro ver você tão feliz e livre! Você merece! Te amo, B.”. Em uma outra publicação da viagem, a cantora demonstrou que de fato se sente livre: “Estou no melhor momento da minha vida”.

Na última quarta-feira, 29, foi definido pela juíza Brenda Penny, da Califórnia, Estados Unidos, que o pai de Britney não iria mais exercer a função de tutor da filha. Jamie administrava a vida financeira e artística da cantora desde 2008 e, cansada dessa situação, ela decidiu procurar a Justiça para contar como foi sua vida nos últimos anos. O caso ganhou repercussão mundial e ela recebeu o apoio dos fãs. Em agosto desde ano, o pai da artista decidiu desistir da tutela, mas foi definido que ele permaneceria na função até janeiro de 2022. A dona do hit Toxic não quis esperar e entrou com uma ação para antecipar o fim da tutela do pai e conseguiu. A Justiça americana designou um tutor temporário para Britney até 31 de dezembro e ela só poderá administrar a fortuna avaliada em 60 milhões de dólares após realizar exames psicológicos.