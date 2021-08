Após ficar duas semanas afastada, Britney Spears recupera seus cachorros

Animais foram levados ao veterinário por uma funcionária da cantora sem o conhecimento dela; polícia está atuando para apurar o episódio

Reprodução Caso resultou em um boletim de ocorrência contra a cantora por agressão



A cantora Britney Spears recuperou seus dois cachorros de estimação depois de ter ficado afastada deles por duas semana. As informações foram divulgadas pelo portal americano TMZ. A estrela ficou longe dos animais depois que uma funcionária os enviou para o veterinário sem o conhecimento da dona. Uma funcionária de Britney disse que, e sua avaliação, os animais estavam doentes e poderiam morrer, uma vez que ambos se alimentam de uma ração especial e teriam sido vistos comendo restos de comida. Eles estariam desidratados também. Os animais foram enviados ao veterinário e depois para a cuidadora de cães de Britney, que, acreditando que os animais foram roubados, chegou a ligar para a polícia. Ainda segundo o site, Britney discutiu com a funcionária depois que ela mostrou fotos dos animais. Na conversa, a funcionária afirma que Britney a atingiu no braço enquanto tentava pegar o aparelho celular, o que gerou um boletim de ocorrência. Por sua vez, Britney afirma que não encostou na funcionária. A polícia abriu uma investigação para apurar o episódio. Por fim, o TMZ diz ainda que a cantora chegou a suspeitar que seu pai, Jamie Spears, teria sequestrado os animais.