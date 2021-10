Britney Spears pode nunca mais voltar a fazer shows; entenda

Cantora, que está livre da tutela do pai, já tem planos e voltar a se apresentar não seria um deles

Reprodução/Instagram/britneyspears/19.07.2021 Britney Spears quer curtir sua liberdade com o noivo, Jamie Spears



A cantora Britney Spears já está livre da tutela do pai, mas voltar a fazer shows parece não estar mais nos planos da artista. Após realizar 10 turnês pelo mundo, a dona do hit Toxic pretende focar na sua vida pessoal. “Ela não quer trabalhar ou se apresentar agora e essa tem sido seu pensamento há muito tempo”, disse uma fonte ao TMZ. Ainda de acordo com o site americano, Britney quer curtir o noivado com Sam Asghari e “trabalhar e se apresentar não estão em sua lista de prioridades, embora ela saiba que seus fãs querem vê-la no palco”.

Nas redes sociais, a cantora tem mostrado que de fato que aproveitar com o noivo e, na semana passada, compartilhou fotos nua que tirou em uma viagem com Sam. Profissionais que já fizeram turnê com a artista “sentem fortemente que ela pode nunca mais se apresentar”. O pai de Britney, Jamie Spears, foi suspenso da tutela da filha na última quarta-feira, 29, após uma audiência que aconteceu no Tribunal Superior de Los Angeles. Jamie controlava a vida financeira e artística da cantora desde 2008 e ela entrou na Justiça para conseguir se libertar do controle do pai. Britney agora possui um tutor temporário e só poderá controlar sua fortuna, estimada em 60 milhões de dólares, após passar por exames psicológicos.