Após repercussão de depoimento, pai de Britney Spears desiste de tutela da cantora

Jamie Spears tem sido atacado por fãs desde que a artista falou sobre suas restrições; agora, ele quer trabalhar com a justiça para encontrar um novo tutor

EFE/EPA/ETIENNE LAURENT Campanha de #FreeBritney nas redes sociais impulsionou reviravoltas no caso



Jamie Spears desistiu da tutela de sua filha, Britney Spears, concedida a ele em 2008. De acordo com o site TMZ, o pai da cantora quer trabalhar com o Tribunal para encontrar um novo responsável pelas questões financeiras da filha por acreditar que ela ainda não está pronta para cuidar de seus bens sozinha. “Mesmo que o Sr. Spears seja o alvo incessante de ataques injustificados, ele não acredita que uma batalha pública com sua filha sobre a continuação de seu serviço como tutor seria do interesse dela. Portanto, embora ele deva contestar esta petição injustificada para sua remoção, o Sr. Spears pretende trabalhar com o Tribunal e o novo advogado de sua filha para se preparar para uma transição ordeira para um novo tutor”, disse o advogado de Jamie ao site.

Em 23 de junho, Britney prestou depoimento em uma audiência de tutela. Foi a primeira vez que ela se pronunciou sobre o caso e disse que teria sido forçada pelo pai a fazer uma turnê em Las Vegas em 2018. Ele nega e afirma que só tentou fazer o melhor para ela nos últimos anos. “Ela não estava apenas sofrendo mental e emocionalmente, mas também sendo manipulada por predadores e em dificuldades financeiras. Sr. Spears veio ao resgate de sua filha para protegê-la”, comentou seu advogado. O novo representante de Britney, Mathew Rosengart, disse ao TMZ que ninguém se comoveu com a decisão de Jamie de renunciar.

“Estamos satisfeitos, mas não necessariamente surpresos, que o Sr. Spears e seu advogado finalmente reconheceram que ele deve ser removido. Estamos decepcionados, no entanto, por seus contínuos ataques vergonhosos e repreensíveis à Sra. Spears e outros. Esperamos continuar nossa vigorosa investigação sobre a conduta do Sr. Spears e de outros, nos últimos 13 anos, enquanto ele colheu milhões de dólares dos bens de sua filha”, contou Mathew, que pretende levar Jamie a julgamento. “Nesse ínterim, ao invés de fazer falsas acusações e atacar a própria filha, o Sr. Spears deveria se afastar imediatamente”, completou.