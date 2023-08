Britney Spears pode reatar relação com o pai após polêmica de tutela

Segundo site americano, cantora estaria preocupada e abalada com as condições de saúde de Jamie Spears

Reprodução/Instagram/@britneyspears Britney Spears se livrou da tutela de Jamie Spears em 2021



A cantora Britney Spears pode estar a caminho de uma reconciliação com seu pai, Jamie Spears. A decisão veio após a polêmica envolvendo a tutela da artista, que durou cerca de 13 anos. Segundo o portal americano TMZ, a cantora está passando por um momento difícil após terminar o casamento com o modelo Sam Asghari e, por isso, cogita voltar a falar com Jamie. Segundo fontes, a cantora tem temido pela saúde do pai após o ex-tutor ser internado diversas vezes em hospitais nos Estados Unidos. Jamie Spears está com a saúde debilitada há meses por problemas nos rins e nos joelhos. Nesta sexta-feira, 25, o pai da diva pop deve passar por uma nova cirurgia para recuperar-se de uma infecção. Recentemente, Britney desabafou nas redes sociais sobre o término com seu ex-marido e afirmou estar passando por um momento difícil. Desde que se livrou da tutela de Jamie, ela posta regularmente vídeos dançando nas redes sociais e lançou também uma série de músicas em parceria com artistas como Elton John e Will.I.am, membro do Black Eyed Peas.