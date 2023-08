Cunhada de Larissa Manoela posta foto em família e manda recado: ‘O foco aqui é amor e respeito’

Camille Frambach dividiu com seguidores momento com familiares em Arraial do Cabo: ‘Amo vocês demais’

Reprodução/Instagram/@camilleframbach Larissa Manoela naora o também ator André Luiz Frambach



A cunhada de Larissa Manoela, Camille Frambach, fez uma postagem homenageando sua família durante viagem para Arraial do Cabo. Nas redes sociais, a fotógrafa publicou uma foto com os pais, namorado, irmão e a cunhada. “Não tinha postado antes pela correria. Só queria falar que o foco dessa família aqui é o amor e o respeito. E quem conhece a gente sabe bem disso. Amo vocês demais da conta!”, escreveu Frambach. Nos últimos dias, Larissa expôs sua relação com os país e afirmou que passará a cuidar de sua carreira individualmente. Larissa recebeu o apoio de André Luiz Frambach, que a homnageou em um texto. “Uma mulher jamais deveria ser subestimada, jamais deveriam atrelar suas escolhas como se fossem um jogo de manipulação ou como se fossem ‘sexo frágil'”, escreveu. Muito fácil atrelar as escolhas dela a outras pessoas e mais uma vez diminuir uma mulher gigante”, disse o namorado de Larissa. O casal está junto desde julho do último ano. Eles se conheceram durante a gravação do filme “Modo Avião”, disponível no Netflix.