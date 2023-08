Jojo Todynho revela perrengue em recuperação de cirurgia bariátrica: ‘Até chorei’

Cantora afirmou que está tendo dificuldades para consumir água no pós-operatório: ‘Tenho que ficar bebendo de golezinhos’

Reprodução/Instagram/@jojotodynho Jojo Todynho realizou uma cirurgia bariátrica no início do mês



A cantora Jojo Todynho revelou como está sendo o processo de recuperação da cirurgia bariátrica que realizou neste mês. Segundo ela, tem sido difícil consumir água como antes. “A única coisa dessa cirurgia que está me deixando completamente revoltada é água. Eu bebo muita água, tenho que ficar bebendo de golezinhos. Está me irritando num grau. Ai, gente, eu já até chorei. Como vou poder beber água normal? É horrível”, descreveu. Jordana ainda disse que a água em excesso chegou a machucar o seu estômago. “Voltou tudo, parecia uma borracha de água”, revelou. Nos últimos dias, a funkeira também mostrou os resultados pós-operatórios e revelou que irá seguir as metas de definição e emagrecimento na academia. “Não vou precisar fazer nada, com academia eu perco tudo isso, só colocar silicone. (…) Eu estou no meu projeto, viver bem, viver feliz. Vamos com tudo. Não estou aqui para ficar endeusando bariátrica. Estou aqui para falar de saúde, de busca por uma vida melhor”, disse. Todynho tem mostrado em suas redes sociais um dia a dia repleto de exercícios e dicas de hábitos alimentares, além de sua rotina na faculdade de direito.